L'émission de fin de soirée de Jimmy Kimmel est de retour à l'antenne mardi.

Le réseau ABC, qui l'avait suspendue la semaine dernière, en a fait l'annonce lundi en expliquant avoir eu des discussions avec l'animateur.

Ses commentaires sur la réponse du mouvement MAGA à l'assassinat de Charlie Kirk avaient mené à sa suspension, ce qui a déclenché un débat sur la liberté d'expression aux États-Unis.

Une lettre ouverte signée par plus de 400 artistes, de Robert De Niro à Meryl Streep, avait dénoncé une atteinte à la liberté d’expression.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, en discuter avec Patrick Lagacé mardi matin.