Encore des propos controversés de Donald Trump

Le président Donald Trump, entouré de grands responsables de la santé publique, a affirmé lundi que la prise de Tylenol pendant la grossesse pourrait causer l’autisme chez les enfants à naître. Des propos qui ne reposent sur aucune base scientifique solide.

Aucune étude valide ne montre un lien entre les deux, précise la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Dre Diane Francoeur.

Écoutez la médecin spécialiste faire le point sur la déclaration de Donald Trump sur les liens entre Tylenol et autisme, au micro de Patrick Lagacé, mardi.