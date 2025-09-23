 Aller au contenu
Justice et faits divers
Le BEI enquête

Ado de 15 ans abattu par des policiers à Longueuil

par 98.5

0:00
3:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2025 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Ado de 15 ans abattu par des policiers à Longueuil
Carl Marchand / Cogeco Média

Un adolescent est mort dimanche lors d'une intervention policière à Longueuil.

Il s'agit de Nooran Rezayi, âgé de 15 ans.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a chargé cinq enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances de l'événement survenu en milieu d'après-midi dans l'arrondissement St-Hubert.

Les policiers se seraient rendus sur place à la suite d'un appel au 911 pour un groupe de personnes armées en déplacement dans un lieu public.

Écoutez le chroniqueur judiciaire Carl Marchand faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • L'avocat des neuf femmes qui poursuivent Gilbert Rozon au civil pour des agressions sexuelles alléguées a débuté sa plaidoirie;
  • Dans les Laurentides, au moins deux personnes auraient été atteintes par balle, lundi soir, sur la terrasse d’un bar de Deux-Montagnes.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Cinq jeunes arrêtés pour des coups de feu à Anjou
Lagacé le matin
Cinq jeunes arrêtés pour des coups de feu à Anjou
0:00
5:09
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
La commission
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
0:00
13:23

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Vers une intensification des moyens de pression des médecins?
Négos difficiles avec le gouvernement
Vers une intensification des moyens de pression des médecins?
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du mardi 23 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du mardi 23 septembre
Sixième album de Marc Déry: «Vous allez beaucoup l'apprécier»
«J’aime ça quand t’es là»
Sixième album de Marc Déry: «Vous allez beaucoup l'apprécier»
Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»
Pseudo-science à la Maison-Blanche
Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»
Le duo Matheson-Dobson: «J'ai aimé vraiment la présence de ces deux gars-là»
Premier match préparatoire
Le duo Matheson-Dobson: «J'ai aimé vraiment la présence de ces deux gars-là»
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Des maux de tête pour les usagers
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
Une décision qui soulève des questions
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Hockey des Canadiens
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Hausse de 14 560% des écoutes pour une chanson
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Conflit israélo-palestinien
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
Un fléau sur les routes du Québec?
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
Négociations difficiles avec le syndicat
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Négos entre les employés d'entretien et la STM
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00