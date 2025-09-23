Le BEI enquête

Un adolescent est mort dimanche lors d'une intervention policière à Longueuil.

Il s'agit de Nooran Rezayi, âgé de 15 ans.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a chargé cinq enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances de l'événement survenu en milieu d'après-midi dans l'arrondissement St-Hubert.

Les policiers se seraient rendus sur place à la suite d'un appel au 911 pour un groupe de personnes armées en déplacement dans un lieu public.

