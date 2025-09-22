Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson

Si on connaît le parcours professionnel de Geneviève Jeanson, l'ex-cycliste de haut niveau se confie aujourd'hui sur les abus qu'elle a subis de la part de son entraîneur depuis le début de sa carrière sportive.

Dans son livre intitulé La cassure, elle raconte les coups, les violences sexuelles, le harcèlement qu'elle a vécu depuis ses 15 ans.

Écoutez l'histoire de l'ex-cycliste de haut niveau Geneviève Jeanson, à l'occasion de la sortie de son autobiographie La cassure, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle explique dans son livre que c'est ce même entraîneur qui l'a poussée au dopage en 2005.