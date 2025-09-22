 Aller au contenu
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson

«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»

le 22 septembre 2025 09:54

«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson / Archives 2000 - Tom Hanson / La Presse Canadienne

Si on connaît le parcours professionnel de Geneviève Jeanson, l'ex-cycliste de haut niveau se confie aujourd'hui sur les abus qu'elle a subis de la part de son entraîneur depuis le début de sa carrière sportive. 

Dans son livre intitulé La cassure, elle raconte les coups, les violences sexuelles, le harcèlement qu'elle a vécu depuis ses 15 ans. 

Écoutez l'histoire de l'ex-cycliste de haut niveau Geneviève Jeanson, à l'occasion de la sortie de son autobiographie La cassure, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle explique dans son livre que c'est ce même entraîneur qui l'a poussée au dopage en 2005.

«Je me retrouve dans le bureau du médecin à seize ans, j'ai déjà plusieurs abus sexuels qui continuent, je me fais battre physiquement, je suis responsable de sa santé financière. Le médecin nous assure qu'il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je sais bien sûr que c'est illégal. Mon entraîneur me dit bien oui Geneviève, t'as pas le choix. Donc en fait j'ai cédé. Et puis ensuite, oui, tu l'as bien dit, le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière.»

Geneviève Jeanson

