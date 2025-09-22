Sa libération passe très mal

Robert Page, un homme âgé de 65 ans, avait été condamné à la fin du mois d’avril à deux ans moins un jour de prison. Il vient toutefois déjà d’obtenir sa permission de sortie préparatoire dans une maison de transition.

Il n'aura donc finalement passé que cinq mois en prison pour ses gestes qui se sont déroulés sur 18 ans.

