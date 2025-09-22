 Aller au contenu
Justice et faits divers
Sa libération passe très mal

Un voyeur et voleur de sous-vêtements n’aura passé que cinq mois en prison

Un voyeur et voleur de sous-vêtements n’aura passé que cinq mois en prison
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel

Robert Page, un homme âgé de 65 ans, avait été condamné à la fin du mois d’avril à deux ans moins un jour de prison. Il vient toutefois déjà d’obtenir sa permission de sortie préparatoire dans une maison de transition.

Il n'aura donc finalement passé que cinq mois en prison pour ses gestes qui se sont déroulés sur 18 ans.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder les détails de cette affaire, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce qu’il a fait à ces femmes, c’est franchement dégueulasse. Voyeurisme, vols de sous-vêtements et falsification de faux documents à caractère sexuel. On ne rentre même pas dans les détails parce que c'est difficile à entendre, mais il y a 18 femmes qui sont victimes et l'affaire c'est que ce sont des fréquentations des voisines, des amis et il a ciblé ces femmes-là pour la facilité, leur accessibilité et aussi pour se venger de certaines fréquentations envers qui il pouvait ressentir de la colère.»

Bénédicte Lebel

Entre 2005 et 2023, Robert Page a filmé et photographié des femmes à leur insu. Certaines nues, en maillots de bain ou dans la vie de tous les jours.

La chroniqueuse explique que pour les victimes, sa libération hâtive passe très mal.

Autre sujet traité:

  • Un jeune homme de 19 ans lutte pour sa vie à la suite d'une agression par arme blanche à Laval.

