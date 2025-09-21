 Aller au contenu
Société
Documentaire IA : l’angle mort

«L'IA risque de reproduire et même amplifier les inégalités existantes»

par 98.5

0:00
8:38

Entendu dans

Même le week-end

le 21 septembre 2025 10:04

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
«L'IA risque de reproduire et même amplifier les inégalités existantes»
Le documentaire IA : l’angle mort, qui sera diffusé lundi sur Télé-Québec, propose une réflexion percutante sur les dérives de l’intelligence artificielle. / tippapatt / Adobe Stock

Le documentaire IA : l’angle mort, qui sera diffusé lundi sur Télé-Québec, propose une réflexion percutante sur les dérives de l’intelligence artificielle. 

Écoutez Noémi Mercier, animatrice de ce documentaire, en discuter dimanche au micro de Jeffrey Subranni.

«L'un des très gros angles morts, c'est que l'intelligence artificielle pourrait reproduire et même amplifier les inégalités qui existent déjà dans notre société. L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective, et aussi précise qu'on pourrait le penser. Si on ne s'en remet qu'à elle, on risque de reculer sur certains droits de la personne pour lesquels on s'est battus au Québec.»

Noémi Mercier

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
Même le week-end
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
0:00
6:38
Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
Même le week-end
Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
0:00
9:11

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Enfance difficile : «Ça a forgé la personnalité que j'ai»
Josélito Michaud au Club du dimanche
Enfance difficile : «Ça a forgé la personnalité que j'ai»
Guy A. Lepage à la barre de Tout le monde pour une 22e saison
Dès ce dimanche soir
Guy A. Lepage à la barre de Tout le monde pour une 22e saison
Un premier match préparatoire pour le CH lundi
Même le week-end
Un premier match préparatoire pour le CH lundi
Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
Témoignage d'une expérience terrain
Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»
Programme d'achat canadien du gouvernement : est-ce réalisable?
Chronique économique
Programme d'achat canadien du gouvernement : est-ce réalisable?
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
Chronique scientifique
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»
Qui est Charlie? Tout sur Mr. Sheen
«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Manifestations des camionneurs
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Postes Canada à nouveau menacée de grève
Chronique politique
Postes Canada à nouveau menacée de grève
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
Réseaux sociaux
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
Actualité sportive
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»
Deux documentaires sur le chanteur en octobre
No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
Attaque de la Russie sur l'Ukraine
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
Revue de presse
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Musique
En direct
Musique
En ondes jusqu’à 00:00