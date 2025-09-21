Le documentaire IA : l’angle mort, qui sera diffusé lundi sur Télé-Québec, propose une réflexion percutante sur les dérives de l’intelligence artificielle.
Écoutez Noémi Mercier, animatrice de ce documentaire, en discuter dimanche au micro de Jeffrey Subranni.
«L'un des très gros angles morts, c'est que l'intelligence artificielle pourrait reproduire et même amplifier les inégalités qui existent déjà dans notre société. L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective, et aussi précise qu'on pourrait le penser. Si on ne s'en remet qu'à elle, on risque de reculer sur certains droits de la personne pour lesquels on s'est battus au Québec.»