Revue de presse

L'arrivée de l'intelligence artificielle a de larges impacts sur le secteur de l'emploi. C'est ce que démontre un article de La Presse faisant état de plusieurs études à ce sujet.
Écoutez Jeffrey Subranni expliquer le phénomène, dimanche, à l'émission Même le week-end.
«On parle d'une baisse importante, 13 %, des emplois en début de carrière. Donc, les juniors. Mais pour devenir senior, il faut passer par cette étape-là. Est-ce que dans dix ans, les seuls emplois assurés seront ceux de la fonction de l'État? Bref, l'intelligence artificielle est en train de changer le portrait du travail au Québec et ailleurs.»