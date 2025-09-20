Manifestations en France

Une deuxième grande manifestation en deux semaines s'est déroulée contre le gouvernement français cette semaine en France.
Écoutez Philippe Léger, chercheur invité à Sciences Po Paris, discuter du climat politique au pays, samedi, au micro de Jeffrey Suranni.
«Cette semaine ce fut une grande manifestation et principalement à Paris. À travers la France 500 000 personnes étaient là pour contester les politiques de restriction budgétaire du gouvernement Bayrou qui est tombé.»
Écoutez le chroniqueur donner plus de détails sur les revendications des manifestants.