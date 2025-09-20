Manifestations en France

 Aller au contenu
Politique internationale
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»

le 20 septembre 2025 10:39

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Philippe Léger
Philippe Léger
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»
Des manifestants tenant une banderole sur laquelle on peut lire : « Macron démission, grève générale » participent à une manifestation appelée par les principaux syndicats pour s'opposer aux coupes budgétaires, à Paris, en France, le jeudi 18 septembre 2025. / Aurelien Morissard / The Associated Press

Une deuxième grande manifestation en deux semaines s'est déroulée contre le gouvernement français cette semaine en France.

Écoutez Philippe Léger, chercheur invité à Sciences Po Paris, discuter du climat politique au pays, samedi, au micro de Jeffrey Suranni.

«Cette semaine ce fut une grande manifestation et principalement à Paris. À travers la France 500 000 personnes étaient là pour contester les politiques de restriction budgétaire du gouvernement Bayrou qui est tombé.»

Philippe Léger

Écoutez le chroniqueur donner plus de détails sur les revendications des manifestants.

