Déclenchement de la campagne depuis vendredi

Le décompte aux élections municipales est lancé, alors que vendredi marquait le déclenchement des campagnes électorales municipales peu partout au Québec.
Cette campagne soulève déjà les discussions, alors que plusieurs enjeux, comme le salaire des élus municipaux et les tensions entre Bruno Marchand et Sam Hamad à Québec, sont à l'ordre du jour.
Écoutez Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, mais qui ne se représente pas pour cette élection, discuter d'enjeux municipaux, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Comme dans toute course, il y a ceux qui s'inscrivent dans le grand changement, puis ceux qui s'inscrivent dans la continuité. On a trois conseillers municipaux qui vont briguer la mairie. Eux arrivent avec une vision peut-être un peu plus réaliste parce qu'ils connaissent les enjeux. On a aussi la venue de partis politiques à Trois-Rivières, ce qui n'existe pas en ce moment. Je suis ça de très près, mais maintenant avec un regard plus externe.»