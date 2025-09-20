Déclenchement de la campagne depuis vendredi

Le décompte aux élections municipales est lancé, alors que vendredi marquait le déclenchement des campagnes électorales municipales peu partout au Québec.

Cette campagne soulève déjà les discussions, alors que plusieurs enjeux, comme le salaire des élus municipaux et les tensions entre Bruno Marchand et Sam Hamad à Québec, sont à l'ordre du jour.

Écoutez Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, mais qui ne se représente pas pour cette élection, discuter d'enjeux municipaux, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.