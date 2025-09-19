Le nouveau livre de Philippe Vincent-Foisy

Philippe Vincent Foisy, chef d’antenne à TVA, signe Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, un livre qui rassemble des histoires de nature racontées comme autour d’un feu de camp.

On y retrouve des anecdotes de chasse et de pêche, mais aussi une réflexion : pourquoi on pratique encore ces activités en 2025? Pour lui, ce n’est pas seulement une question de manger ce qu’on prend, mais surtout de profiter de la nature, de protéger les ressources et de décrocher du quotidien.

Écoutez Philippe Vincent-Foisy parler de son nouveau livre Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs au micro de Patrick Lagacé, vendredi.