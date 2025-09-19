Le nouveau livre de Philippe Vincent-Foisy

 Aller au contenu
Lagacé le matin

le 19 septembre 2025 09:44

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Philippe Vincent Foisy, chef d’antenne à TVA, signe Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, un livre qui rassemble des histoires de nature racontées comme autour d’un feu de camp. 

On y retrouve des anecdotes de chasse et de pêche, mais aussi une réflexion : pourquoi on pratique encore ces activités en 2025? Pour lui, ce n’est pas seulement une question de manger ce qu’on prend, mais surtout de profiter de la nature, de protéger les ressources et de décrocher du quotidien.

Écoutez Philippe Vincent-Foisy parler de son nouveau livre Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

«J'avais envie d'entendre leurs histoires de chasse, de pêche ou de cueillette, puis de les raconter un peu à cette manière-là autour du feu, à quel point c'est le fun d'avoir une bonne histoire, à quel point c'est le fun de se faire raconter une anecdote.»

Philippe Vincent-Foisy

