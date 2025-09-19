Un nombre record de 32 500 participants, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’an dernier, prendront part au marathon Beneva de Montréal en fin de semaine.

Écoutez le coureur, directeur général et producteur du Marathon Beneva de Montréal, Alex Ratthé, discuter de son événement avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé vendredi matin.

Il détaille les mesures de sécurité renforcées, notamment la suppression des motos non essentielles après un accident survenu en 2023, et souligne la collaboration avec la Ville de Montréal, la STM, Urgences-santé et le SPVM pour minimiser l’impact sur la circulation.