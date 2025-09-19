 Aller au contenu
Sports
Canadiens de Montréal

Une entrevue de Nick Suzuki en français: «Il fait quand même un très bel effort»

par 98.5

0:00
4:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 septembre 2025 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Une entrevue de Nick Suzuki en français: «Il fait quand même un très bel effort»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, a accordé une première courte entrevue en français, jeudi, à TVA Sports.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi matin.

«Ça a duré à peine une minute, mais le capitaine fait quand même un très bel effort d'apprendre la langue de Molière, ce que bien des prédécesseurs avant lui ne se sont pas donné la peine de faire.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Les Bills restent invaincus;
  • Les Alouettes se mesurent aux Argonauts vendredi soir à Toronto;
  • Les Roses en séries éliminatoires.

