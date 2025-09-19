Canadiens de Montréal

Le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, a accordé une première courte entrevue en français, jeudi, à TVA Sports.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi matin.
«Ça a duré à peine une minute, mais le capitaine fait quand même un très bel effort d'apprendre la langue de Molière, ce que bien des prédécesseurs avant lui ne se sont pas donné la peine de faire.»
Autres sujets abordés
