Hockey
Rainville, Waite et Marinaro

McDavid, Demidov, Bolduc, Dach et Hart au menu du premier trio

par 98.5 Sports

0:00
39:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2025 20:17

Avec

McDavid, Demidov, Bolduc, Dach et Hart au menu du premier trio
L'animateur Mario Langlois avec Tony Marinaro, Jérémie Rainville et Stéphane Waite. / Cogeco Média

Le contrat de Connor McDavid, le camp préparatoire des Canadiens de Montréal avec Ivan Demidov, Zachary Bolduc et Kirby Dach, ainsi que la situation du gardien Carter Hart: tant de sujets, mais bien du temps pour se pencher sur toutes les interrogations suscitées.

Écoutez l'animateur Mario Langlois avec son premier trio: Jérémie Rainville, Tony Marinaro et Stéphane Waite. Et ça cause hockey mur à mur...

La période de réchauffement: le contrat de Connor McDavid

  • Connor McDavid signera-t-il avec les Oilers d'Edmonton? Pourrait-il s'en aller à Los Angeles au moment où Anze Kopitar annonce qu'il prendra sa retraite?

Le camp des Canadiens de Montréal

  • Ivan Demidov connaîtra-t-il une meilleure saison à Montréal - en termes de production de points - que Matvei Michkov à Philadelphie?
  • Canadiens de Montréal: «C'est fini d'être les bons gars. Il faut sortir fort», estime Stéphane Waite;
  • Voyez-vous Zachary Bolduc menacer le poste d'un ailier du Top 6.

La situation du gardien Carter Hart, acquitté d'agression sexuelle

  • Jérémie Rainville: «Un gars qui a manqué de jugement»;
  • Stéphane Waite: «Il y a une chose qui est sûre, il va rejouer dans la LNH»;
  • Stéphane Waite: «Tout le monde a le droit à une deuxième chance».

La prolongation: Kirby Dach

  • Jérémie Rainville: «Je crois en Kirby Dach, mais je ne pense pas qu'il soit un joueur de centre».

