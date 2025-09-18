Rainville, Waite et Marinaro

Le contrat de Connor McDavid, le camp préparatoire des Canadiens de Montréal avec Ivan Demidov, Zachary Bolduc et Kirby Dach, ainsi que la situation du gardien Carter Hart: tant de sujets, mais bien du temps pour se pencher sur toutes les interrogations suscitées.

Écoutez l'animateur Mario Langlois avec son premier trio: Jérémie Rainville, Tony Marinaro et Stéphane Waite. Et ça cause hockey mur à mur...

La période de réchauffement: le contrat de Connor McDavid

Connor McDavid signera-t-il avec les Oilers d'Edmonton? Pourrait-il s'en aller à Los Angeles au moment où Anze Kopitar annonce qu'il prendra sa retraite?

Le camp des Canadiens de Montréal

Ivan Demidov connaîtra-t-il une meilleure saison à Montréal - en termes de production de points - que Matvei Michkov à Philadelphie?

Canadiens de Montréal: «C'est fini d'être les bons gars. Il faut sortir fort», estime Stéphane Waite;

Voyez-vous Zachary Bolduc menacer le poste d'un ailier du Top 6.

La situation du gardien Carter Hart, acquitté d'agression sexuelle

Jérémie Rainville: «Un gars qui a manqué de jugement»;

Stéphane Waite: «Il y a une chose qui est sûre, il va rejouer dans la LNH»;

Stéphane Waite: «Tout le monde a le droit à une deuxième chance».

La prolongation: Kirby Dach