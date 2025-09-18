Nouveau contrat à long terme

Marie-Philip Poulin, Laura Stacy et Ann-Renée Desbiens sont les fondatrices de la Victoire de Montréal et les trois joueuses protégées lors de l’expansion vers Vancouver et Seattle.

Avec un plafond salarial de 1,3 million $ US pour 26 joueuses, la DG Danièle Sauvageau n'a pas de marge de manoeuvre, mais sa capitaine lui a donné un coup de pouce.

Écoutez la DG de la Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, expliquer les raisons pour lesquelles la capitaine a donné un coup de pouce à son équipe.

Comment? En acceptant moins d'argent afin que la Victoire soit plus compétitive sur la marché des joueuses autonomes.

«Lorsqu'on parle de nos trois joueuses fondatrices, elles n'ont aucune intention d'aller jouer ailleurs. Elles veulent gagner à Montréal. Donc, elles ont proposé: 'Si on peut contribuer'. Et c'est sûr qu'il faut rester raisonnable, c'est la meilleure joueuse au monde. Et en même temps, Marie a dit: 'Bien, moi, ce que je veux faire, c'est de gagner. Et on ne joue pas individuellement, on joue en équipe.'

-Marie en a pris moins qu'un qu'elle aurait pu négocier?

«Visiblement et je te le confirme», dit Sauvageau.