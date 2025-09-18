 Aller au contenu
Justice et faits divers
Au moins 15 victimes en deux ans

Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval

par 98.5

0:00
7:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2025 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval
Laurent Bélanger, un jeune de 22 ans, a plaidé coupable mercredi à 27 chefs d’accusation de leurre, de contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile, à Laval. / Courtoisie - Police de Laval

Laurent Bélanger, un jeune de 22 ans, a plaidé coupable mercredi à 27 chefs d’accusation de leurre, de contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile, à Laval.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel souligner à Patrick Lagacé que le jeune homme a fait au moins 15 victimes en deux ans seulement.

Elle explique que celui qui avait un peu plus de 20 ans, au moment des faits, utilisait toujours la même façon de faire, en contactant plusieurs adolescentes en même temps, aussi jeunes que 12 ans, via des réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat.

Il les complimentait alors et leur demandait si elles avaient déjà envoyé des photos d'elles nues.

Les échanges durent quelques semaines et mènent à des rencontres où surviennent des gestes de natures sexuelles.

La chroniqueuse explique qu'elle a parlé avec la maman d’une des adolescentes - qui a demandé à ce qu’on modifie sa voix pour ne pas identifier sa fille - et qui détaille les conséquences qu'a eu le jeune homme dans la vie de sa fille.

«Elle a été deux fois en centre jeunesse et les comportements ont recommencé. Le début de sa sexualité a commencé comme ça, alors il faut tout démystifier et remettre les pendules à l'heure... la réhabilitation est plus dure que je pensais.»

Maman d'une des victimes de 13 ans

Selon la chroniqueuse, c'est l'un des pires prédateurs connus à Laval et il pourrait aussi avoir fait d'autres victimes...

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans
Lagacé le matin
Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans
0:00
5:58
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
Radio textos
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
0:00
26:11

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Mille secrets mille dangers: le nouveau long métrage de Philippe Falardeau
Amour, amitié, famille, immigration et anxiété
Mille secrets mille dangers: le nouveau long métrage de Philippe Falardeau
La peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk?
Autre exemple de dérive autoritaire
La peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk?
Loi 21 à la Cour suprême: «C'est un moment tournant» -Luc Ferrandez
Une décision qui pourrait tout changer
Loi 21 à la Cour suprême: «C'est un moment tournant» -Luc Ferrandez
Jacques Rougeau de retour dans le ring, à 65 ans
À Gatineau, le 30 mai 2026
Jacques Rougeau de retour dans le ring, à 65 ans
Kimmel: «Ça donne des frissons un peu cette nouvelle-là» -Simon-Olivier Fecteau
ABC retire son émission de fin de soirée
Kimmel: «Ça donne des frissons un peu cette nouvelle-là» -Simon-Olivier Fecteau
Son amour pour la radio: «C'est comme une drogue» -Denis Lévesque
Il animera l'émission «Signé Lévesque»
Son amour pour la radio: «C'est comme une drogue» -Denis Lévesque
Toute sur surprise pour un camionneur: une douche prise dans son pare-choc
Sur l'A440
Toute sur surprise pour un camionneur: une douche prise dans son pare-choc
Quand la religion envahit les rues et l'espace public
Prières ou évangélisation?
Quand la religion envahit les rues et l'espace public
Manifestations monstres en France: «Le pays est bloqué aujourd'hui»
Mobilisation massive
Manifestations monstres en France: «Le pays est bloqué aujourd'hui»
«Karl Malenfant est très détendu, très confiant à la barre des témoins»
Commission Gallant
«Karl Malenfant est très détendu, très confiant à la barre des témoins»
Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier
Meurtre sordide de Catherine Daviau
Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
Banque du Canada
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
2000 coupures de poste
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
De belles trouvailles
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00