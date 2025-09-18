Laurent Bélanger, un jeune de 22 ans, a plaidé coupable mercredi à 27 chefs d’accusation de leurre, de contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile, à Laval.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel souligner à Patrick Lagacé que le jeune homme a fait au moins 15 victimes en deux ans seulement.

Elle explique que celui qui avait un peu plus de 20 ans, au moment des faits, utilisait toujours la même façon de faire, en contactant plusieurs adolescentes en même temps, aussi jeunes que 12 ans, via des réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat.

Il les complimentait alors et leur demandait si elles avaient déjà envoyé des photos d'elles nues.

Les échanges durent quelques semaines et mènent à des rencontres où surviennent des gestes de natures sexuelles.

La chroniqueuse explique qu'elle a parlé avec la maman d’une des adolescentes - qui a demandé à ce qu’on modifie sa voix pour ne pas identifier sa fille - et qui détaille les conséquences qu'a eu le jeune homme dans la vie de sa fille.