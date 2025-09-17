Furieux verdict nul contre Lester Martinez

Le combat de la soirée pour tout le monde. Et même, le combat de l'année pour plusieurs.

Le verdict nul entre Christian M'Billi et Lester Martinez pour le combat des supers mi-moyens, samedi soir, à Las Vegas, a été d'une intensité incroyable.

Écoutez Christian M'Billi commenter cette soirée mémorable pour lui au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

M'Billi exprime sa fierté d’avoir participé à un affrontement intense qui a volé le spectacle au combat principal.

«La pression commence à descendre. Je ne me sens pas trop mal. La déception (le verdict nul) commence plus ou moins à se contrôler également. Et je pense que la fierté d'avoir fait ce genre de combat qui a été nommé meilleur combat de la soirée, sûrement le le meilleur combat de l'année... Ça prend un petit peu le dessus.»

