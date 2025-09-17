 Aller au contenu
Furieux verdict nul contre Lester Martinez

«Moi, c'est avec plaisir que je prendrais cette revanche» -Christian M'Billi

le 17 septembre 2025 20:37

Mario Langlois
Mario Langlois
«Moi, c'est avec plaisir que je prendrais cette revanche» -Christian M'Billi
Lester Martinez et Christian M'Billi sur le ring, samedi soir, à Las Vegas. / AP/David Becker

Le combat de la soirée pour tout le monde. Et même, le combat de l'année pour plusieurs.

Le verdict nul entre Christian M'Billi et Lester Martinez pour le combat des supers mi-moyens, samedi soir, à Las Vegas, a été d'une intensité incroyable.

Écoutez Christian M'Billi commenter cette soirée mémorable pour lui au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

M'Billi exprime sa fierté d’avoir participé à un affrontement intense qui a volé le spectacle au combat principal.

«La pression commence à descendre. Je ne me sens pas trop mal. La déception (le verdict nul) commence plus ou moins à se contrôler également. Et je pense que la fierté d'avoir fait ce genre de combat qui a été nommé meilleur combat de la soirée, sûrement le le meilleur combat de l'année... Ça prend un petit peu le dessus.»

Les sujets discutés

  • Après visionnement du combat, M'Billi ne va pas crier au vol;
  • Le boxeur admet avoir laissé une partie de lui sur le ring: «Ce combat, on en a laissé un peu plus que d'habitude»;
  • M'Billi admet qu'un boxeur doit limiter les combats d'une telle intensité dans une carrière;
  • Et ce qui est d'un match revanche, «moi, je suis partant»;
  • Une revanche mènerait à une bourse encore plus intéressante;
  • M'Billi ne remontera pas sur un ring cette année.

