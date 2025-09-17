Contrat: McDavid va prendre son temps...

Connor McDavid jouera-t-il avec les Oilers d'Edmonton au moment où s'amorcera la saison 2026-2027?

La question se pose à la lumière d'une entrevue accordée par McDavid où il précise que lui et sa conjointe se donnent le droit d'attendre afin de prendre une décision sur leur avenir au-delà de la saison 2025-2026.

Écoutez José Théodore commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés