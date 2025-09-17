Contrat: McDavid va prendre son temps...

Connor McDavid jouera-t-il avec les Oilers d'Edmonton au moment où s'amorcera la saison 2026-2027?
La question se pose à la lumière d'une entrevue accordée par McDavid où il précise que lui et sa conjointe se donnent le droit d'attendre afin de prendre une décision sur leur avenir au-delà de la saison 2025-2026.
Écoutez José Théodore commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Connor McDavid pourrait-il tester le marché des joueurs autonomes après la prochaine saison?
- Toutes les équipes de la ligue seraient prêtes à faire des offres pour McDavid, peu importe le coût, estime Théodore;
- «Ça va se régler à Edmonton. L'année prochaine, il a être à Edmonton»;
- José Thédore est abasourdi que les Red Wings - et d'autres équipes - ne veulent pas miser sur Carter Hart, acquitté d'accusations sexuelles. Il estime que les Oilers et les Maple Leafs seraient meilleurs avec Carter Hart;
- «Les joueurs qui ont fait face à des épreuves reviennent souvent deux fois plus fort»;
- La pression sera encore énorme sur Samuel Montembeault cette saison.