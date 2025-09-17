Ses rêves concrétisés

L'ancien joueur des Cataractes de Shawinigan et de la LNH, Patrick Lebeau, a été intronisé, mercredi, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.
Écoutez Patrick Lebeau revivre son parcours de jeunesse à Shawinigan, son lien avec son frère Stéphan avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Son rêve réalisé: «Jouer dans la Ligue nationale et jouer au moins un match dans la LNH avec Stephan. Et ça s'est concrétisé au Forum de Montréal»;
- Sa petite grandeur lui a nui pour une carrière dans la LNH. Il pense qu'il aurait pu avoir une meilleure carrière de nos jours, les petits joueurs ont plus de visibilité;
- Ses meilleurs souvenirs d'Europe: deux championnats en Allemagne, un championnat en Suisse et des matchs avec son frère en Suisse contre les Russes
- Son métier de nos jours: orthothérapeute;
- Il a joué avec les Penguins avant d'être blessé sérieusement à l'épaule;
- Les meilleurs joueurs avec qui il a joué ou affronté : Wayne Gretzky et Alex Kovalev.
- Ses deux anneés a Shawinigan avec les Cataractes ont été très spéciales;
- Sa relation avec son frère Stephan: il a été son modèle.