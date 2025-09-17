 Aller au contenu
Société
54% souhaitent interdire les prières de rue

«Les Québécois sont allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle»

le 17 septembre 2025 10:43

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Les Québécois sont allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle»
Symboles religieux du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et l'hindouisme / Godong Photo/Adobe Stock

Un sondage Léger révèle que les Québécois sont très sensibles aux enjeux religieux.

Selon l’enquête, 54% des répondants sont favorables à une loi interdisant les manifestations religieuses dans l’espace public, tandis que 68% jugent importante la laïcité de l’État. Plus d’un Québécois sur trois souhaite même qu’elle soit renforcée.

Les Québécois sont-ils devenus allergiques à la religion?

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, Alain Pronkin, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Les Québécois sont devenus allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle. C’est une morale qui a été développée dans plusieurs religions, et qui, dès le départ, ne faisait pas de place aux femmes. Or, nous vivons aujourd’hui dans une société beaucoup plus égalitaire.»

Alain Pronkin

