54% souhaitent interdire les prières de rue

Un sondage Léger révèle que les Québécois sont très sensibles aux enjeux religieux.
Selon l’enquête, 54% des répondants sont favorables à une loi interdisant les manifestations religieuses dans l’espace public, tandis que 68% jugent importante la laïcité de l’État. Plus d’un Québécois sur trois souhaite même qu’elle soit renforcée.
Les Québécois sont-ils devenus allergiques à la religion?
Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, Alain Pronkin, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Les Québécois sont devenus allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle. C’est une morale qui a été développée dans plusieurs religions, et qui, dès le départ, ne faisait pas de place aux femmes. Or, nous vivons aujourd’hui dans une société beaucoup plus égalitaire.»