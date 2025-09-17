54% souhaitent interdire les prières de rue

Un sondage Léger révèle que les Québécois sont très sensibles aux enjeux religieux.

Selon l’enquête, 54% des répondants sont favorables à une loi interdisant les manifestations religieuses dans l’espace public, tandis que 68% jugent importante la laïcité de l’État. Plus d’un Québécois sur trois souhaite même qu’elle soit renforcée.

Les Québécois sont-ils devenus allergiques à la religion?

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, Alain Pronkin, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.