Société
Nouvelle publicité

Mike chez Rona: «Quoi de mieux pour un retour flambloyant que l'OSM»

par 98.5

0:00
8:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2025 08:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mike chez Rona: «Quoi de mieux pour un retour flambloyant que l'OSM»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La publicité de Mike chez Rona a marqué tout le Québec cette année. Et la «MikeMania» est loin d'être terminée. Le partenaire créatif de Rona, Sid Lee, frappe de nouveau, cette fois avec l'Orchestre symphonique de Montréal.

La désormais célèbre ritournelle a été revisitée par les musiciens de l'OSM dans une nouvelle publicité.

Plusieurs coups publicitaires sont également prévus tout l'automne. 

Écoutez le comédien Alexandre Pronovost qui raconte comment il a réussi à décrocher ce rôle et à quel point ça a changé son quotidien au micro de Patrick Lagacé. 

