Respectivement à 16% et 7%

Deux sondages parus dans les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Soleil montrent que le remaniement du gouvernement Legault n’a pas réussi à leur donner un nouvel élan dans les sondages.

83 % des résidents de la région de Québec affirment être insatisfaits du travail de François Legault. Un signal inquiétant pour le premier ministre, qui a toujours connu du succès dans cette région.

Pendant ce temps, le PQ continue de caracoler en tête des sondages. La formation de Paul St-Pierre Plamondon a gagné trois points depuis le remaniement et se situe maintenant à 38 %.

