Respectivement à 16% et 7%

Deux sondages parus dans les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Soleil montrent que le remaniement du gouvernement Legault n’a pas réussi à leur donner un nouvel élan dans les sondages.
83 % des résidents de la région de Québec affirment être insatisfaits du travail de François Legault. Un signal inquiétant pour le premier ministre, qui a toujours connu du succès dans cette région.
Pendant ce temps, le PQ continue de caracoler en tête des sondages. La formation de Paul St-Pierre Plamondon a gagné trois points depuis le remaniement et se situe maintenant à 38 %.
Écoutez le Tour d’horizon du 17 septembre de Patrick Lagacé.
«Le titre dit tout dans le Journal de Montréal ''Legault fait patate avec le remaniement'' . Les chiffres sont aussi très, très mauvais pour Québec solidaire. Du côté de Québec solidaire et de la CAQ, on flirte avec l’anéantissement à la prochaine élection. Si la tendance se maintient, ces deux partis auront de la difficulté à faire élire des députés.»
Parmi les autres sujets abordés:
- Les Québécois sont favorables à l’interdiction des prières de rue, selon un sondage.
- Chrystia Freeland quitte le cabinet Carney pour devenir l’envoyée spéciale du Canada pour la reconstruction de l’Ukraine.
- L’ONU qualifie la situation à Gaza de génocide.
- Les Terre-Neuviens se méfient d’Hydro-Québec et l’opposition se mobilise pour dénoncer l’entente.
- On fait le point sur la saga des autobus Lion.