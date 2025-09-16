Un course sprint au GP du Canada

Les amateurs de Formule 1 auront droit à une course sprint, le samedi, lors du Grand Prix du Canada.
Écoutez le pilote et analyste de course automobile Alexandre Tagliani à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Alexandre Tagliani estime que pour les amateurs, cette annonce est une bonne nouvelle.
«Une course sprint, ça donne la chance de voir deux qualifs, de voir deux départs... Donc, si les gens sont excités de voir des Formule un sur la grille de départ puis se lancer, ils vont avoir la chance d'en voir deux. Personnellement, je ne suis pas un amateur des courses sprint, mais pour le spectacle puis pour les amateurs je le suis.»
Les autres sujets discutés
- La course sprint enlève un peu l'aspect qualificatif;
- En sprint, les pilotes ne prenent pas trop de risques, en raison des qualifications en après-midi;
- Les conséquences d'un accident en sprint sont considérables en vue des qualifications et de la course elle-même;