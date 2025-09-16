Voiture saisie par erreur

Selon un article publié dans Le Journal de Montréal, un huissier a fait une erreur sur la personne et a saisi la mauvaise voiture.
Comment est-ce possible?
Écoutez Benoit Pilon, président de la Chambre des huissiers de justice du Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission.
«Habituellement, nous travaillons avec la bonne foi des gens. Quand on n'a pas de collaboration, les vérifications à la SAAQ sont présentement impossibles pour les huissiers de justice [...] depuis 2016, on tente d'avoir des échanges. [avec la SAAQ] Il n'y a absolument aucun retour de leur part.»