La mère de 34 ans ayant abandonné sa fillette en juin demeurera en détention à l'Institut Philippe Pinel pour au moins 90 jours, en raison de risques persistants liés à sa santé mentale et à l'instabilité de son traitement.

C'est la décision qu'a rendue le juge Bertrand St-Arnaud, mardi, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Plusieurs interdictions ont été imposées, notamment l'absence de contact avec sa fille et le père, ainsi que des restrictions sur la drogue et Internet.

Une réévaluation de son état est prévue dans trois mois, tandis que la fillette reçoit des soins du réseau public.

