Entrevue avec l'entrepreneur Georges Karam

Homme d’affaires bien connu et Dragon à Radio-Canada, Georges Karam publie le 17 septembre prochain son livre Déjouer le destin: parcours d'un entrepreneur résilient.

Il y retrace son parcours hors du commun: celui d’un immigrant libanais arrivé au Québec avec seulement 200$ en poche, devenu un entrepreneur influent dans sa terre d’accueil.

Écoutez l'entrepreneur et auteur du livre Déjouer le destin: parcours d’un entrepreneur résilient, Georges Karam, à Radio textos.