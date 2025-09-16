 Aller au contenu
Arts et spectacles
Entrevue avec l'entrepreneur Georges Karam

«La tolérance au risque est la différence entre un entrepreneur et un dirigeant»

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 16 septembre 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Radio textos / Cogeco Média

Homme d’affaires bien connu et Dragon à Radio-Canada, Georges Karam publie le 17 septembre prochain son livre Déjouer le destin: parcours d'un entrepreneur résilient.

Il y retrace son parcours hors du commun: celui d’un immigrant libanais arrivé au Québec avec seulement 200$ en poche, devenu un entrepreneur influent dans sa terre d’accueil. 

Écoutez l'entrepreneur et auteur du livre Déjouer le destin: parcours d’un entrepreneur résilient, Georges Karam, à Radio textos.

«François Lambert et moi, avons cofondé Atelka en septembre 2000, donc exactement il y a 25 ans. À l’époque, c’était censé être une entreprise de technologie pour les centres d’appels. Et, même sans notre réussite dans ce domaine, on a eu un coup de chance: on avait entendu l'un de nos clients se plaindre de son service, et on a décidé de prendre le risque. Pour moi, c’est ça l’élément le plus important pour un entrepreneur: la tolérance au risque. C’est ce qui fait la différence entre un dirigeant et un entrepreneur.»

Georges Karam

Autre sujet abordé:

«Le Québec n'est pas assez productif», lance l'invité de Marie-Eve Tremblay.

