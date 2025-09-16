Entrevue avec l'entrepreneur Georges Karam

Homme d’affaires bien connu et Dragon à Radio-Canada, Georges Karam publie le 17 septembre prochain son livre Déjouer le destin: parcours d'un entrepreneur résilient.
Il y retrace son parcours hors du commun: celui d’un immigrant libanais arrivé au Québec avec seulement 200$ en poche, devenu un entrepreneur influent dans sa terre d’accueil.
Écoutez l'entrepreneur et auteur du livre Déjouer le destin: parcours d’un entrepreneur résilient, Georges Karam, à Radio textos.
«François Lambert et moi, avons cofondé Atelka en septembre 2000, donc exactement il y a 25 ans. À l’époque, c’était censé être une entreprise de technologie pour les centres d’appels. Et, même sans notre réussite dans ce domaine, on a eu un coup de chance: on avait entendu l'un de nos clients se plaindre de son service, et on a décidé de prendre le risque. Pour moi, c’est ça l’élément le plus important pour un entrepreneur: la tolérance au risque. C’est ce qui fait la différence entre un dirigeant et un entrepreneur.»
Autre sujet abordé:
«Le Québec n'est pas assez productif», lance l'invité de Marie-Eve Tremblay.