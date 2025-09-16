Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement

Nathalie Tremblay, ex-PDG de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), a témoigné lundi devant la commission Gallant sur les dérapages du projet de transformation numérique.
L’ancienne PDG a notamment déclaré qu’elle n’était pas au courant, au moment de l’embauche, des antécédents de Karl Malenfant.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville relater la dernière journée à la Commission Gallant, suivi de l'analyse de la situation du politologue Jacques Bourgault.
«L'ancienne PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a dit lors de son témoignage que le processus d’embauche avait quand même été très, très rigoureux, à son avis. Elle a ajouté ''qu'au grand jamais'', on ne l’a informée que Karl Malenfant avait été responsable d’un fiasco auparavant, lors d’un projet numérique chez Hydro-Québec, avec d’énormes dépassements de coûts.»
«Écoutez, Nathalie Tremblay avait une réputation extraordinaire à Québec. C’est quelqu’un qui était considérée comme une excellente gestionnaire et qui était consultée par les autorités gouvernementales à plusieurs égards. Mais là, je pense que, dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, l’enthousiasme rend aveugle. »