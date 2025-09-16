Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement

Nathalie Tremblay, ex-PDG de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), a témoigné lundi devant la commission Gallant sur les dérapages du projet de transformation numérique.

L’ancienne PDG a notamment déclaré qu’elle n’était pas au courant, au moment de l’embauche, des antécédents de Karl Malenfant.

