Les activités ont repris au Parlement fédéral avec le retour en Chambre du chef conservateur Pierre Poilievre, qui a retrouvé son titre d’élu cet été.

Cette rentrée parlementaire s’est faite sous le signe d’un déficit de près de 100 G$, du jamais vu, et de tensions commerciales.

Patrick Lagacé revient également sur l’hommage rendu par la députée franco-ontarienne Mona Fortier, qui a honoré Ken Dryden exclusivement en anglais.

Écoutez Patrick Lagacé réagir à cet hommage et à divers événements de l’actualité dans le cadre de son tour d’Horizon mardi.