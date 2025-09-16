Les activités ont repris au Parlement fédéral avec le retour en Chambre du chef conservateur Pierre Poilievre, qui a retrouvé son titre d’élu cet été.
Cette rentrée parlementaire s’est faite sous le signe d’un déficit de près de 100 G$, du jamais vu, et de tensions commerciales.
Patrick Lagacé revient également sur l’hommage rendu par la députée franco-ontarienne Mona Fortier, qui a honoré Ken Dryden exclusivement en anglais.
Écoutez Patrick Lagacé réagir à cet hommage et à divers événements de l’actualité dans le cadre de son tour d’Horizon mardi.
«Ça vous donne une idée de l’influence assez perverse du faux bilinguisme fédéral. Mona Fortier, qui est une femme bilingue et fière Franco-Ontarienne, a internalisé le fait qu’à Ottawa, il faut y penser avant de parler français [...] Dryden, lui, était bilingue et parlait français à chaque occasion où il le pouvait. Et pourtant, l’hommage de la députée franco-ontarienne s’est déroulé uniquement en anglais. Welcome to Ottawa!»
Autres sujets abordés:
- La SAAQ n’était pas au courant des déboires de Karl Malenfant avec Hydro-Québec avant son embauche;
-
Pourquoi y a-t-il autant de verdicts de non-responsabilité criminelle ?
-
Selon un sondage Pallas, 64 % des Québécois s’opposent à la tenue d’un référendum sur l’indépendance du Québec.
-
Des élus sont courtisés par l’industrie de la défense;
- De plus en plus de cyclistes sont gravement blessés en raison de l’état de nos routes.