Un jet au marteau de 80,51 mètres

Performance historique pour la Canadienne Camryn Rogers avec une performance de 80,51 mètres au lancer du marteau lors des Championnants du monde d'athlétisme au Japon.

Écoutez Laurent Godbout commenter les performances au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Rogers devient la première canadienne à franchir 80,51 m au lancer du marteau et à défendre un titre mondial individuel.

