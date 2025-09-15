 Aller au contenu
Sports
Un jet au marteau de 80,51 mètres

La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers

par 98.5 Sports

0:00
8:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2025 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers
Camryn Rogers après son lancer de plus de 80 mètres au marteau pour la médaille d'or. / . AP/Matthias Schrader

Performance historique pour la Canadienne Camryn Rogers avec une performance de 80,51 mètres au lancer du marteau lors des Championnants du monde d'athlétisme au Japon.

Écoutez Laurent Godbout commenter les performances au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Rogers devient la première canadienne à franchir 80,51 m au lancer du marteau et à défendre un titre mondial individuel.

Les sujets discutés

  • Une performance historique pour Camryn Rogers;
  • Des championnats du monde durant lequel l'élite se passe le témoin;
  • Audrey Leduc devra composer avec la pression des grands rendez-vous;
  • Le meilleur est peut-être derrière Andre de Grasse;
  • La domination d'Armand Duplantis qui bat pour la 14e fois le record du monde au saut à la perche.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Sécurité des cyclistes: «C'est vraiment ce que l'on craint ici»
Même le week-end
Sécurité des cyclistes: «C'est vraiment ce que l'on craint ici»
0:00
7:55
«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson
Bonsoir les sportifs
«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson
0:00
19:53

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
Les Alouettes battent les Roughriders
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
Crawford bat Alvarez
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Camp des recrues
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
Propos insultants envers les amateurs canadiens
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
Guigne de la 2e saison
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
Canadiens: l'expression de la journée
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
«On ne surpayera pas pour un gars de 35 ans» -Martin McGuire
Matheson veut rester à Montréal, mais...
«On ne surpayera pas pour un gars de 35 ans» -Martin McGuire
«Georges St-Pierre ne regarde pas ses fans de haut» -William Fleury
Un jeune homme réalise son rêve
«Georges St-Pierre ne regarde pas ses fans de haut» -William Fleury
«Personne ne m'avait dit qu'on ne pouvait pas toucher à Wayne Gretzky»
Il met en échec la Merveille à son 1er match
«Personne ne m'avait dit qu'on ne pouvait pas toucher à Wayne Gretzky»
Les conseils du Rooster pour survivre à son premier camp d’entraînement
Les Amateurs de sports
Les conseils du Rooster pour survivre à son premier camp d’entraînement
«À 10 ans, j’ai décidé que je deviendrais un gymnaste olympien» -Félix Dolci
Les Amateurs de sports
«À 10 ans, j’ai décidé que je deviendrais un gymnaste olympien» -Félix Dolci
Mbili-Martinez: «On doit s’attendre à des feux d’artifice tôt dans le combat»
Combat de boxe présenté sur Netflix samedi
Mbili-Martinez: «On doit s’attendre à des feux d’artifice tôt dans le combat»
«Letang, Malkin et Crosby ne finiront pas la saison à Pittsburgh, c’est certain»
Louis Morissette sur le premier trio
«Letang, Malkin et Crosby ne finiront pas la saison à Pittsburgh, c’est certain»
«Le départ de Dvorak a créé une lutte très intéressante à la ligne du centre»
Camp des recrues des Canadiens
«Le départ de Dvorak a créé une lutte très intéressante à la ligne du centre»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00