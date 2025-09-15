Industries Bonneville propose une solution

Après l’incendie qui a détruit l’école de Prévost vendredi soir, les Industries Bonneville ont proposé de livrer dès janvier 2026 une école semi-permanente pour relocaliser rapidement les 400 élèves touchés.

Des discussions sont présentement en cours avec les centres de services scolaires.

Il s’agirait de modules de deux étages, flexibles, pouvant être démontés et réinstallés ailleurs si nécessaire.

«Le module est complètement fini avec une grande fenestration dans chacune des classes», explique la directrice Gabrielle Bonneville.

Une nouvelle école permanente peut prendre des années avant d'ouvrir.