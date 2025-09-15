Industries Bonneville propose une solution

 Aller au contenu
Incendie à Prévost: une école détruite, la reconstruction rapide envisagée
La commission / Cogeco Média

Après l’incendie qui a détruit l’école de Prévost vendredi soir, les Industries Bonneville ont proposé de livrer dès janvier 2026 une école semi-permanente pour relocaliser rapidement les 400 élèves touchés.

Des discussions sont présentement en cours avec les centres de services scolaires.

Il s’agirait de modules de deux étages, flexibles, pouvant être démontés et réinstallés ailleurs si nécessaire.

«Le module est complètement fini avec une grande fenestration dans chacune des classes», explique la directrice Gabrielle Bonneville.

Écoutez la directrice exécutive immobilier et construction chez Industries Bonneville, Gabrielle Bonneville, qui souhaite proposer une solution rapide, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.

Une nouvelle école permanente peut prendre des années avant d'ouvrir.

 «La qualité de la construction, elle est d'une qualité de grade permanente, mais les modules en soi ont des propriétés qui permettraient de les démanteler à la fin de leur terme. Après un an, deux ans, cinq ans, dix ans, on pourrait les démanteler puis de les réinstaller sur d'autres sites.»

Gabrielle Bonneville

