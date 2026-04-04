Grève au centre de distribution de Laval

Les épiceries Super C et Métro font face à une pénurie de fruits et légumes en raison de la grève en cours au centre de distribution de Laval depuis lundi.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque, alors que l’offre de l’employeur a été rejetée à l’unanimité jeudi, lors d’une assemblée.

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