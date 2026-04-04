Influenceur chrétien

Depuis quelques années, de nombreux jeunes, dont plusieurs influenceurs se tournent vers la religion et partagent leur foi sur les plateformes.

C’est le cas de Jeremy Noah-Thériault, bien connu sous le nom de «JNT» sur les réseaux sociaux, qui explique avoir trouvé Dieu au moment où il en avait particulièrement besoin.

Écoutez le créateur de contenu et animateur du balado Pour de vrai, discuter de sa conversion religieuse, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.