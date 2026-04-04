Influenceur chrétien

Depuis quelques années, de nombreux jeunes, dont plusieurs influenceurs se tournent vers la religion et partagent leur foi sur les plateformes.
C’est le cas de Jeremy Noah-Thériault, bien connu sous le nom de «JNT» sur les réseaux sociaux, qui explique avoir trouvé Dieu au moment où il en avait particulièrement besoin.
Écoutez le créateur de contenu et animateur du balado Pour de vrai, discuter de sa conversion religieuse, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je suis allé acheter la Bible. Puis, quand je l'ai ouvert, j'ai eu un sentiment que je n'avais jamais ressenti. Aucune drogue, aucune fille, jamais rien ne m'avait procuré le même effet que la Parole de Dieu. Puis on voit sur les réseaux sociaux que le mouvement chrétien est en train de se passer chez les jeunes en ce moment, parce qu'ils recherchent quelque chose de vrai. Et quand tu as la présence de Dieu qui perce ton cœur, il n’y a rien de plus vrai que ça.»