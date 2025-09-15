La mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk continue de faire grandement réagir aux États-Unis.

Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs annoncé sur le réseau social X qu'il animera lundi midi une édition spéciale du «Charlie Kirk Show».

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle au micro de Patrick Lagacé où il aborde également la situation de l'application TikTok aux États-Unis.

Le président Donald Trump a laissé entendre lundi qu'un accord avait été conclu avec la Chine pour maintenir le réseau social opérationnel aux États-Unis.