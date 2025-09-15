 Aller au contenu
Société
Édition spéciale du «Charlie Kirk Show»

Le vice-président américain J.D. Vance devient animateur d'un jour

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2025 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le vice-président américain J.D. Vance animera l'émission «The Charlie Kirk Show» lundi / The Associated Press

La mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk continue de faire grandement réagir aux États-Unis.

Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs annoncé sur le réseau social X qu'il animera lundi midi une édition spéciale du «Charlie Kirk Show». 

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle au micro de Patrick Lagacé où il aborde également la situation de l'application TikTok aux États-Unis.

Le président Donald Trump a laissé entendre lundi qu'un accord avait été conclu avec la Chine pour maintenir le réseau social opérationnel aux États-Unis. 

