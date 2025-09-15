 Aller au contenu
Pendant le Grand Prix cycliste de Montréal

Un cycliste chute en raison d'un nid-de-poule: «C'est gênant»

le 15 septembre 2025

Un cycliste chute en raison d'un nid-de-poule: «C'est gênant»
Plusieurs cyclistes ont participé au Grand Prix cycliste de Montréal dimanche / La Presse Canadienne

Le Grand Prix cycliste de Montréal se déroulait dimanche et une situation particulière a retenu l'attention. Un cycliste néerlandais a chuté en raison d'un enjeu bien présent dans la métropole: un nid-de-poule.

Interrogée par l'équipe de Lagacé le matin, la Ville de Montréal affirme que la chaussée du parcours a été colmatée et que c'est le promoteur qui a donné son approbation sur la qualité de la route.

Écoutez la réaction de Soraya Martinez Ferrada, candidate à la mairie de Montréal et cheffe d'Ensemble Montréal, au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est pas mal gênant pour la ville. [...] C'est un peu le désespoir de se dire qu'on attire des grands évènements sportifs comme celui-là et que la base est de donner une qualité de chaussée qui permet de tenir l'évènement. C'est une atteinte à notre réputation au niveau international.»

Soraya Martinez Ferrada

