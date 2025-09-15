Pendant le Grand Prix cycliste de Montréal

Le Grand Prix cycliste de Montréal se déroulait dimanche et une situation particulière a retenu l'attention. Un cycliste néerlandais a chuté en raison d'un enjeu bien présent dans la métropole: un nid-de-poule.

Interrogée par l'équipe de Lagacé le matin, la Ville de Montréal affirme que la chaussée du parcours a été colmatée et que c'est le promoteur qui a donné son approbation sur la qualité de la route.

