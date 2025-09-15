 Aller au contenu
Discours empreints d'inquiétude

Prix Gémeaux: l'inquiétude sur l'avenir de la culture vient assombrir le gala

Prix Gémeaux: l'inquiétude sur l'avenir de la culture vient assombrir le gala
La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson revient sur la 40e édition des prix Gémeaux / Cogeco Média

La 40e édition des prix Gémeaux, qui célèbre la télévision québécoise, avait lieu dimanche soir.

L'animatrice Véronique Cloutier s'est démarquée, notamment avec son numéro d'ouverture, et l'émission En direct de l'univers a été sacrée chouchou des Québécois, tant cette année qu'au cours des quatre dernières décennies.

Écoutez Catherine Brisson qui revient sur cette soirée et qui commente le choix des personnalités de l'année au micro de Patrick Lagacé. 

Elle aborde également les discours des personnalités gagnantes où l'inquiétude face à la survie de l'industrie se faisait particulièrement sentir.

«Oui, on avait envie de faire la fête sur scène [...], mais on sentait l'urgence d'agir. Ça a donné, honnêtement, un gala en demi-teinte parce que même si on a martelé le message tout au long de la soirée, des fois, à trop vouloir pousser le discours, ça fait l'effet inverse. »

Catherine Brisson

