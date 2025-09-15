Discours empreints d'inquiétude

La 40e édition des prix Gémeaux, qui célèbre la télévision québécoise, avait lieu dimanche soir.

L'animatrice Véronique Cloutier s'est démarquée, notamment avec son numéro d'ouverture, et l'émission En direct de l'univers a été sacrée chouchou des Québécois, tant cette année qu'au cours des quatre dernières décennies.

Écoutez Catherine Brisson qui revient sur cette soirée et qui commente le choix des personnalités de l'année au micro de Patrick Lagacé.

Elle aborde également les discours des personnalités gagnantes où l'inquiétude face à la survie de l'industrie se faisait particulièrement sentir.