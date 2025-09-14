Projet de loi imminent au fédéral

Le ministre de la Justice, Sean Fraser, déposera un projet de loi sur les crimes haineux, lundi, à l'occasion de la rentrée parlementaire à Ottawa.
Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini en brosser le portrait, dimanche, lors de sa chronique politique au micro de Jeffrey Subranni.
«Un crime haineux, c'est une infraction criminelle motivée par la haine et les préjugés. Elle vise un groupe identifiable, donc l'ethnie, la religion, la langue, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Sean Fraser va déposer un projet de loi introduisant de nouvelles infractions dans le Code criminel. L'objectif, c'est que les crimes haineux soient plus faciles à identifier, donc que plus d'accusations soient portées.»
