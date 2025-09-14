Rémunération selon la performance

Les médecins spécialistes du Québec lancent de nouveaux moyens de pression pour s'opposer au projet de loi 106, qui implique une rémunération en fonction d'indicatifs de performance.

À compter de lundi, ils ont pris la décision de ne plus superviser leurs étudiants. Cette mesure affectera toutefois environ 5000 étudiants selon la Fédération médicale étudiante du Québec, qui a convoqué un conseil général avec ses associations membres, samedi, en réaction à l’annonce.

Écoutez le Dr Joseph Dahine, intensiviste au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal, et Felicia Harvey, Vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, s'exprimer à ce sujet, dimanche, au micro de JeffreY Subranni.