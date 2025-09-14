 Aller au contenu
Société
Rémunération selon la performance

Projet de loi 106 : en colère, les médecins cesseront d’enseigner aux étudiants

par 98.5

Même le week-end

le 14 septembre 2025 07:47

Jeffrey Subranni
Projet de loi 106 : en colère, les médecins cesseront d’enseigner aux étudiants
Médecin en consultation avec un patient / Pcess609 | Adobe Stock

Les médecins spécialistes du Québec lancent de nouveaux moyens de pression pour s'opposer au projet de loi 106, qui implique une rémunération en fonction d'indicatifs de performance.

À compter de lundi, ils ont pris la décision de ne plus superviser leurs étudiants. Cette mesure affectera toutefois environ 5000 étudiants selon la Fédération médicale étudiante du Québec, qui a convoqué un conseil général avec ses associations membres, samedi, en réaction à l’annonce. 

Écoutez le Dr Joseph Dahine, intensiviste au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal, et Felicia Harvey, Vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, s'exprimer à ce sujet, dimanche, au micro de JeffreY Subranni.

