Mi-temps Alouettes-Roughriders

À la mi-temps à Regina, les Alouettes mènent 28-10 contre la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, les Roughriders de la Saskatchewan.

À chaque mi-temps des matchs des Alouettes cette saison, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc tendent le micro à un joueur québécois de l’équipe.

Cette semaine, c’est au tour de Joshua Archibald de se prêter à l'exercice.

Écoutez cet entretien avec le joueur québécois des Alouettes de Montréal.