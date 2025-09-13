Mi-temps Alouettes-Roughriders

À la mi-temps à Regina, les Alouettes mènent 28-10 contre la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, les Roughriders de la Saskatchewan.
À chaque mi-temps des matchs des Alouettes cette saison, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc tendent le micro à un joueur québécois de l’équipe.
Cette semaine, c’est au tour de Joshua Archibald de se prêter à l'exercice.
Écoutez cet entretien avec le joueur québécois des Alouettes de Montréal.
« J’ai commencé le football quand j’avais 17 ans. [...] Quand j’avais 20, même 21 ans, je ne pensais jamais que je pourrais devenir pro. Je prépare déjà mon après-carrière : je parle avec certains membres de ma famille qui sont dans le business, j’essaie de me placer dans des positions pour en apprendre plus. Parce qu’il y a le foot maintenant, mais tu as aussi une vie après le foot, et tu peux pas jouer au football toute ta vie. »
Parmi les sujets abordés:
- Transition d’un sport à l’autre : il était d’abord joueur de soccer
- Comment est-il devenu joueur de ligne défensive?
- « Je pensais jamais que je pouvais devenir pro! »
- Préparation de l’après-carrière : « Il n’y a pas que le foot dans la vie. »
- Ses conseils à un jeune footballeur.