Football
Mi-temps Alouettes-Roughriders

«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »

«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
Archibald (en blanc), alors qu'il évoluait pour les Lions de la Colombie-Britannique, en 2024. / Heywood Yu/La Presse Canadienne

À la mi-temps à Regina, les Alouettes mènent 28-10 contre la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, les Roughriders de la Saskatchewan.

À chaque mi-temps des matchs des Alouettes cette saison, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc tendent le micro à un joueur québécois de l’équipe.

Cette semaine, c’est au tour de Joshua Archibald de se prêter à l'exercice.

Écoutez cet entretien avec le joueur québécois des Alouettes de Montréal.

« J’ai commencé le football quand j’avais 17 ans. [...] Quand j’avais 20, même 21 ans, je ne pensais jamais que je pourrais devenir pro. Je prépare déjà mon après-carrière : je parle avec certains membres de ma famille qui sont dans le business, j’essaie de me placer dans des positions pour en apprendre plus. Parce qu’il y a le foot maintenant, mais tu as aussi une vie après le foot, et tu peux pas jouer au football toute ta vie. »

Joshua Archibald

Parmi les sujets abordés:

  • Transition d’un sport à l’autre : il était d’abord joueur de soccer
  • Comment est-il devenu joueur de ligne défensive?
  • « Je pensais jamais que je pouvais devenir pro! »
  • Préparation de l’après-carrière : « Il n’y a pas que le foot dans la vie. »
  • Ses conseils à un jeune footballeur.

