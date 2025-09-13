 Aller au contenu
Football
Avant-match Alouettes-Roughriders

«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»

par 98.5

0:00
44:58

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 13 septembre 2025 19:34

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»
Jean St-Onge / Cogeco Média

En direct de Regina, les Alouettes affrontent les Roughriders sous une pluie battante, avec un seul objectif : mettre fin à une série de cinq défaites de suite.

Bonne nouvelle toutefois : l’équipe récupère son deuxième quart-arrière, McLeod Bethel-Thompson.

La troupe de Jason Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du dernier match.

La tâche s’annonce néanmoins ardue pour Bethel-Thompson, qui n’a remporté qu’une seule victoire en cinq départs cette saison.

Avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites, les Roughriders figurent parmi les puissances du circuit.

Dans un tel contexte, les Alouettes peuvent-elles vraiment mettre fin à leur pire séquence en sept ans?

Écoutez l'émission d'avant-match Alouettes-Roughriders, en compagnie de Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge, sur l'une des plateformes de Cogeco Média.

«C’est pas évident d’être optimiste avec la formation des Alouettes ces temps-ci. Les cinq défaites de suite, on n’avait pas vu ça depuis 2018. Ça s’est amorcé contre les Roughriders à Montréal, quand les Verts l’avaient emporté 34 à 6. L’attaque des Alouettes, à ce moment-là, avait été limitée à 169 verges de gains nets. Et lors de cette séquence de cinq défaites, les Alouettes n’ont dépassé les 300 verges nettes qu’une seule fois — c’était contre Edmonton. De l’autre côté, leurs adversaires ont amassé plus de 400 verges à chaque match, sauf celui contre Edmonton. Bref,  non seulement les Alouettes ont perdu leurs cinq derniers matchs, mais ils ont été dominés. Est-ce que les Alouettes peuvent gagner ce match?»

Jean St-Onge

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
Le Football des Alouettes
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
0:00
5:54
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
Les amateurs de sports
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
0:00
4:24

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
Mi-temps Alouettes-Roughriders
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
Tiger-Cats 26 - Montréal 9
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
Mi-temps Alouettes--Tiger-Cats
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
Avant-Match Alouettes--Tiger-Cats
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
Défaite de 26-13 des Alouettes
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
Pas de retour au jeu pour Sean Thomas Erlington
Le football des Alouettes
Pas de retour au jeu pour Sean Thomas Erlington
Déconfiture des Alouettes à Vancouver : «Encore beaucoup de travail»
Montréal perd Caleb Evans dans la défaite
Déconfiture des Alouettes à Vancouver : «Encore beaucoup de travail»
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
Première moitié de saison
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
«Il n'y a pas beaucoup de succès traditionnellement pour les Alouettes ici»
Alouettes contre les Lions
«Il n'y a pas beaucoup de succès traditionnellement pour les Alouettes ici»
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»
Le football des Alouettes
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»
«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»
Le Football des Alouettes
«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00