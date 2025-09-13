Avant-match Alouettes-Roughriders

En direct de Regina, les Alouettes affrontent les Roughriders sous une pluie battante, avec un seul objectif : mettre fin à une série de cinq défaites de suite.

Bonne nouvelle toutefois : l’équipe récupère son deuxième quart-arrière, McLeod Bethel-Thompson.

La troupe de Jason Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du dernier match.

La tâche s’annonce néanmoins ardue pour Bethel-Thompson, qui n’a remporté qu’une seule victoire en cinq départs cette saison.

Avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites, les Roughriders figurent parmi les puissances du circuit.

Dans un tel contexte, les Alouettes peuvent-elles vraiment mettre fin à leur pire séquence en sept ans?

