Avant-match Alouettes-Roughriders

En direct de Regina, les Alouettes affrontent les Roughriders sous une pluie battante, avec un seul objectif : mettre fin à une série de cinq défaites de suite.
Bonne nouvelle toutefois : l’équipe récupère son deuxième quart-arrière, McLeod Bethel-Thompson.
La troupe de Jason Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du dernier match.
La tâche s’annonce néanmoins ardue pour Bethel-Thompson, qui n’a remporté qu’une seule victoire en cinq départs cette saison.
Avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites, les Roughriders figurent parmi les puissances du circuit.
Dans un tel contexte, les Alouettes peuvent-elles vraiment mettre fin à leur pire séquence en sept ans?
«C’est pas évident d’être optimiste avec la formation des Alouettes ces temps-ci. Les cinq défaites de suite, on n’avait pas vu ça depuis 2018. Ça s’est amorcé contre les Roughriders à Montréal, quand les Verts l’avaient emporté 34 à 6. L’attaque des Alouettes, à ce moment-là, avait été limitée à 169 verges de gains nets. Et lors de cette séquence de cinq défaites, les Alouettes n’ont dépassé les 300 verges nettes qu’une seule fois — c’était contre Edmonton. De l’autre côté, leurs adversaires ont amassé plus de 400 verges à chaque match, sauf celui contre Edmonton. Bref, non seulement les Alouettes ont perdu leurs cinq derniers matchs, mais ils ont été dominés. Est-ce que les Alouettes peuvent gagner ce match?»