Émission On n'a pas tout dit

«On voulait retrouver la synergie, la connivence, les folies»

le 13 septembre 2025 10:59

Catherine Brisson
Jeffrey Subranni
Depuis 1 an, Paul Arcand est de retour au 98.5 en compagnie de Catherine Brisson et d'Alain Crête chaque vendredi, pour le balado On n’a pas tout dit. Ce dernier sera maintenant également diffusé le samedi à 11h sur les ondes de la station.

Écoutez Catherine Brisson en discuter au micro de Jeffrey Subranni.

«On voulait retrouver la synergie, la connivence, les folies, puis se laisser aller davantage que lors d'une émission de radio. Le balado nous a permis de retrouver ces moments-là que les gens aiment beaucoup d'ailleurs. Et on a tellement de plaisir, puis je sais que ça se ressent aussi quand les gens écoutent.»

Catherine Brisson

