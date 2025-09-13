Émission On n'a pas tout dit

Depuis 1 an, Paul Arcand est de retour au 98.5 en compagnie de Catherine Brisson et d'Alain Crête chaque vendredi, pour le balado On n’a pas tout dit. Ce dernier sera maintenant également diffusé le samedi à 11h sur les ondes de la station.

