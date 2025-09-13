Le Grand Prix cycliste se déroulait vendredi à Québec et se poursuivra à Montréal ce dimanche.
Écoutez Arcadio Marcuzzi discuter de cet évènement et de son rayonnement à travers le monde, samedi, à l'émission Même le week-end.
«Ça fait rayonner le Québec. Et ça se répète année après année, on l'entend de la part des coureurs, de la part des membres des équipes. C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier et on va continuer à en parler durant très longtemps avec le cyclisme qui grandit un peu partout à travers le monde.»