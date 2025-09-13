 Aller au contenu
Sports
Grand Prix cycliste

«C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier»

par 98.5

0:00
4:40

Entendu dans

Même le week-end

le 13 septembre 2025 09:59

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Le Grand Prix cycliste se déroulait vendredi à Québec et se poursuivra à Montréal ce dimanche / Jacques Boissinot | La Presse canadienne

Le Grand Prix cycliste se déroulait vendredi à Québec et se poursuivra à Montréal ce dimanche.

Écoutez Arcadio Marcuzzi discuter de cet évènement et de son rayonnement à travers le monde, samedi, à l'émission Même le week-end.

«Ça fait rayonner le Québec. Et ça se répète année après année, on l'entend de la part des coureurs, de la part des membres des équipes. C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier et on va continuer à en parler durant très longtemps avec le cyclisme qui grandit un peu partout à travers le monde.»

Arcadio Marcuzzi

