Louis Morissette sur le premier trio

par 98.5

0:00
39:44

Les amateurs de sports

le 12 septembre 2025 20:31

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

«Letang, Malkin et Crosby ne finiront pas la saison à Pittsburgh, c’est certain»
Le premier trio (Tony Marinaro, Mario Langlois et Stéphane Waite) avec Louis Morissette. / Cogeco Média

Cette semaine, au Premier trio, Mario Langlois et ses acolytes reçoivent le producteur, acteur et grand amateur de sports Louis Morissette.

Écoutez cette discussion animée avec Tony Marinaro, Louis Morissette, Stéphane Waite et Mario Langlois.

Parmi les sujets abordés :

  • Les Canadiens seront-ils en séries cette saison?
  • Est-ce que le courant passera cette saison entre Mathieu Darche et Patrick Roy : « ils auront besoin l’un de l’autre !»
  • Crosby à Montréal : un rêve possible?
  • Qui est le meilleur gardien de l’histoire des Canadiens? « Si on avait eu Carey Price à Chicago, on n’aurait pas gagné 2, mais 4 Coupes Stanley! » – Stéphane Waite
  • Est-ce que les cinq joueurs acquittés d'agression sexuelle retourneront dans la Ligue nationale de hockey?

