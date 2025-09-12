 Aller au contenu
Grand Prix cycliste de Québec 2025

«Je lève mon chapeau aux organisateurs, aux policiers et aux manifestants!»

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 septembre 2025 18:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je lève mon chapeau aux organisateurs, aux policiers et aux manifestants!»
Le peloton principal circule sur le boulevard Champlain lors du Grand Prix cycliste de Québec, vendredi 12 septembre 2025, à Québec. Le Canadien Gabriel Séguin est au centre du peloton. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le Français Julian Alaphilippe a remporté le Grand Prix cycliste de Québec 2025, devançant le favori Tadej Pogačar.

L’événement, organisé sur les Plaines d’Abraham, a rassemblé de nombreux spectateurs et s’est déroulé dans une ambiance festive et pacifique, malgré la présence de quelques manifestants opposés à la participation de l’équipe Israel-Premier Tech.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, expert vélo, commenter le déroulement du Grand Prix cycliste de Québec 2025 aux Amateurs de sports.

« Je lève mon chapeau aux organisateurs, aux forces de la paix, mais aussi aux manifestants qui sont venus faire passer leur message. Ils l’ont fait de manière pacifique, sans interrompre la course ni mettre les coureurs en danger, comme on a pu le voir récemment lors de la Vuelta d’Espagne. Je pense que cela reflète bien ce que nous sommes comme société. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut se féliciter collectivement d’être capable de concilier différentes opinions, même dans des événements comme celui-ci. Donc, vraiment, un très bel événement. »

Arcadio Marcuzzi

