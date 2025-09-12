Le Français Julian Alaphilippe a remporté le Grand Prix cycliste de Québec 2025, devançant le favori Tadej Pogačar.

L’événement, organisé sur les Plaines d’Abraham, a rassemblé de nombreux spectateurs et s’est déroulé dans une ambiance festive et pacifique, malgré la présence de quelques manifestants opposés à la participation de l’équipe Israel-Premier Tech.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, expert vélo, commenter le déroulement du Grand Prix cycliste de Québec 2025 aux Amateurs de sports.