«À 10 ans, j’ai décidé que je deviendrais un gymnaste olympien» -Félix Dolci

Les amateurs de sports

le 12 septembre 2025 22:27

Mario Langlois
«À 10 ans, j’ai décidé que je deviendrais un gymnaste olympien» -Félix Dolci
Félix Dolci, du Canada, réagit après être tombé de la barre fixe lors de la finale du concours complet masculin de gymnastique artistique, mercredi 31 juillet 2024, à la Bercy Arena, aux Jeux olympiques d’été de Paris, en France. / (AP Photo/Francisco Seco)

Félix Dolci, meilleur gymnaste canadien en 2024 et participant aux Jeux olympiques de Paris, se prépare pour les championnats du monde de gymnastique à Jakarta en octobre.

Au micro de Mario Langlois, l’athlète parle de sa routine d’entraînement, de ses ambitions et de l’importante communauté qu’il a réussie à bâtir sur les réseaux sociaux.

Écoutez le gymnaste Félix Dolci aux Amateurs de sports, vendredi.

« J’ai fait mes premiers pas dans une salle. J’ai adoré. C’était extrêmement exigeant physiquement, mais c’était aussi très compétitif, ce qui m’a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Alors à dix ans, je me suis dit que je voulais être aux Jeux olympiques. Depuis ce temps, j’ai vraiment trouvé mon bonheur dans le gym. »

Félix Dolci

