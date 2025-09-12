Les amateurs de sports

Félix Dolci, meilleur gymnaste canadien en 2024 et participant aux Jeux olympiques de Paris, se prépare pour les championnats du monde de gymnastique à Jakarta en octobre.
Au micro de Mario Langlois, l’athlète parle de sa routine d’entraînement, de ses ambitions et de l’importante communauté qu’il a réussie à bâtir sur les réseaux sociaux.
Écoutez le gymnaste Félix Dolci aux Amateurs de sports, vendredi.
« J’ai fait mes premiers pas dans une salle. J’ai adoré. C’était extrêmement exigeant physiquement, mais c’était aussi très compétitif, ce qui m’a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Alors à dix ans, je me suis dit que je voulais être aux Jeux olympiques. Depuis ce temps, j’ai vraiment trouvé mon bonheur dans le gym. »