Les amateurs de sports

Félix Dolci, meilleur gymnaste canadien en 2024 et participant aux Jeux olympiques de Paris, se prépare pour les championnats du monde de gymnastique à Jakarta en octobre.

Au micro de Mario Langlois, l’athlète parle de sa routine d’entraînement, de ses ambitions et de l’importante communauté qu’il a réussie à bâtir sur les réseaux sociaux.

Écoutez le gymnaste Félix Dolci aux Amateurs de sports, vendredi.