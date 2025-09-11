Ça augmente plus vite au Québec qu'ailleurs

La flambée des coûts de construction est plus notable au Québec qu'ailleurs au Canada. On parle d'une hausse d'un peu plus de 4 % dans la province alors que la moyenne au pays est autour de 2 %.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.
«Parce que les entrepreneurs mettent n'importe quel maudit prix qui leur passe par la tête, puis ça passe. Quand on jase de ça autour des tables à manger au Québec, on entend des exemples incroyables [...] Les entrepreneurs se gâtent énormément.»
Parmi les raisons qui peuvent expliquer ces prix paerfois ridiculement élevés de rénovations, le chroniqueur évoque aussi la pénurie de main-d’œuvre, les conventions collectives et la lourdeur réglementaire imposée par les arrondissements (exigence d’ingénieur, architecte, permis).