Vers une grève le 22 septembre?

Une grève des employés d’entretien de la Société de transport de Montréal pourrait affecter le service de la STM du 22 septembre au 5 octobre.
Écoutez la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, faire le point sur les négociations avec le syndicat.
«On a un cadre financier assez restreint. Vous connaissez le contexte financier de la STM. On est à réaliser des économies de 100 millions $ et tout le monde contribue, que ce soit nos clients, via les augmentations annuelles, les taxes d'immatriculation. Il faut qu'on trouve des stratégies pour réduire les impacts sur notre masse salariale, qui est 70 % de notre budget. On a un cadre qui est quand même assez ferme à travers le temps.»