François Legault surnomme France-Élaine Duranceau

François Legault a suscité un véritable malaise, voire une petite controverse, lors du remaniement ministériel en surnommant sa nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, «Cruella».
En présentant son plan de relance, le premier ministre a expliqué qu’elle devra imposer un «traitement choc» à la bureaucratie, avant de lancer sa blague maladroite devant l’Assemblée nationale.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui commente les dires de M. Legault à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.
«C'est une blague que j'ai trouvée malaisante, un peu ordinaire. [...] Quand une ministre qui est mal-aimée du public, mais semble-t-il très aimée dans les cercles qu'elle côtoie puisque c'est une femme fort brillante, quand tu veux donner une promotion à quelqu'un et que tu veux donner un nouveau souffle à ton équipe, mais que tu lui envoies ça dans les dents...»
Par ailleurs, plusieurs élus sont restés perplexes face à ce commentaire improvisé.
Interrogée par la suite, Mme Duranceau a minimisé l’incident en affirmant que «c’est une joke».
La sortie de M. Legault a néanmoins créé un malaise politique palpable, puisque comparer France-Élaine Duranceau au méchant personnage de l'imaginaire de Disney, Les 101 Dalmatiens, ce n'est pas un compliment...