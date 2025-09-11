 Aller au contenu
Société
François Legault surnomme France-Élaine Duranceau

Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle

par 98.5

0:00
6:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2025 07:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Cruella: «Pour la perception, ce n'est pas terrible» -Frédéric Labelle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

François Legault a suscité un véritable malaise, voire une petite controverse, lors du remaniement ministériel en surnommant sa nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, «Cruella». 

En présentant son plan de relance, le premier ministre a expliqué qu’elle devra imposer un «traitement choc» à la bureaucratie, avant de lancer sa blague maladroite devant l’Assemblée nationale. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui commente les dires de M. Legault à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.

«C'est une blague que j'ai trouvée malaisante, un peu ordinaire. [...] Quand une ministre qui est mal-aimée du public, mais semble-t-il très aimée dans les cercles qu'elle côtoie puisque c'est une femme fort brillante, quand tu veux donner une promotion à quelqu'un et que tu veux donner un nouveau souffle à ton équipe, mais que tu lui envoies ça dans les dents...»

Frédéric Labelle

Par ailleurs, plusieurs élus sont restés perplexes face à ce commentaire improvisé. 

Interrogée par la suite, Mme Duranceau a minimisé l’incident en affirmant que «c’est une joke». 

La sortie de M. Legault a néanmoins créé un malaise politique palpable, puisque comparer France-Élaine Duranceau au méchant  personnage de l'imaginaire de Disney, Les 101 Dalmatiens, ce n'est pas un compliment...

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il faut oser poser des questions» -Myra Gravel Crevier
Le Québec maintenant
«Il faut oser poser des questions» -Myra Gravel Crevier
0:00
5:03
L’automne sera doux et calme au Québec
Lagacé le matin
L’automne sera doux et calme au Québec
0:00
3:22

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Vers une grève le 22 septembre?
«On a un cadre financier assez restreint» -Marie-Claude Léonard
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Enquête d'Urbania sur Internet
Offre de services sexuels d'une conjointe endormie: 100 hommes intéressés
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
États-Unis
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
L’automne sera doux et calme au Québec
Météo
L’automne sera doux et calme au Québec
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Nouveau ministre de la Sécurité publique
«Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers» -Ian Lafrenière
Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»
Une agence immobilière se prononce
Ancien terrain de Northvolt évalué à 315 M$: «C'est une excellente nouvelle»
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
François Legault s'en va à droite
Remaniement ministériel: «Un virage conservateur très important» -Louis Lacroix
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
Grands prix cyclistes de Montréal et Québec
Renforcement de la sécurité en raison de la présence d'Israel-Premier Tech
Spécial «Démon» | L'énigme du jeudi 11 septembre
Lagacé le matin
Spécial «Démon» | L'énigme du jeudi 11 septembre
Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»
La fin de la saga britannique
Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»
De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»
Remaniement ministériel
De l'Éducation à l'Environnement: «Bernard Drainville avait l'air un peu piteux»
Un coach d’arts martiaux coupable de crimes sexuels sur un jeune élève
Montréal
Un coach d’arts martiaux coupable de crimes sexuels sur un jeune élève
Canadiens: «Ivan Demidov sera un joueur d'impact»
Camp des recrues
Canadiens: «Ivan Demidov sera un joueur d'impact»
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
Pauline Marois appuie Paul St-Pierre Plamondon
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00