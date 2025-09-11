François Legault surnomme France-Élaine Duranceau

François Legault a suscité un véritable malaise, voire une petite controverse, lors du remaniement ministériel en surnommant sa nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, «Cruella».

En présentant son plan de relance, le premier ministre a expliqué qu’elle devra imposer un «traitement choc» à la bureaucratie, avant de lancer sa blague maladroite devant l’Assemblée nationale.

