Le camp des recrues des Canadiens de Montréal s'est amorcé, mercredi, à Brossard.
Écoutez Martin McGuire, qui était présent sur place, résumer la journée au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ivan Demidov, le point de mire à ce camp des recrues
- L'entraîneur Pascal Vincent - du Rocket de Laval - a hâte de voir comment Demidov va assimiler les concepts
- Owen Beck au centre? Qu'en pense Pascal Vincent?
- Est-ce que David Reinbacher va devoir se concentrer un peu plus sur sa défensive?
- Florian Xhekaj a appris de ses erreurs de l'an dernier
- Deux matchs à venir pour les recrues contre les Jets et les Maple Leafs (14-15 septembre)