Le camp des recrues des Canadiens de Montréal s'est amorcé, mercredi, à Brossard, sous la férule de Pascal Vincent, l'entraîneur du Rocket de Laval, club-école du Tricolore.
Écoutez Pascal Vincent, entraîneur du Rocket de Laval, parler du camp des recrues en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Quels sont les objectifs pour les joueurs? Apprendre les concepts d'équipe et les familiariser avec l'environnement;
- Quelle impression l'organisation veut laisser aux jeunes joueurs qui en sont à leur premier camp?
- L'importance de l’intégration des jeunes joueurs, la transmission de la culture du Canadien de Montréal et la préparation à la pression du Centre Bell;
- On parle du retour en forme de David Reinbacher;
- «On a des messages vraiment uniques pour chacun des individus»;
- Chaque joueur doit bâtir sa fondation (l'entraînement) durant l'été;
- «Pour Joshua (Roy), c'était un été important»;
- L’impact de l’expérience à Columbus pour Vincent;
- L'accent mis sur la communication avec les joueurs.