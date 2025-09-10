 Aller au contenu
Hockey
Camp des recrues des Canadiens

«On a des messages vraiment uniques pour chacun des individus» -Pascal Vincent

par 98.5 Sports

0:00
30:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2025 20:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On a des messages vraiment uniques pour chacun des individus» -Pascal Vincent
L'entraîneur Pascal Vincent. / PC/Christopher Katsarov

Le camp des recrues des Canadiens de Montréal s'est amorcé, mercredi, à Brossard, sous la férule de Pascal Vincent, l'entraîneur du Rocket de Laval, club-école du Tricolore.

Écoutez Pascal Vincent, entraîneur du Rocket de Laval, parler du camp des recrues en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Quels sont les objectifs pour les joueurs? Apprendre les concepts d'équipe et les familiariser avec l'environnement;
  • Quelle impression l'organisation veut laisser aux jeunes joueurs qui en sont à leur premier camp?
  • L'importance de l’intégration des jeunes joueurs, la transmission de la culture du Canadien de Montréal et la préparation à la pression du Centre Bell;
  • On parle du retour en forme de David Reinbacher;
  • «On a des messages vraiment uniques pour chacun des individus»;
  • Chaque joueur doit bâtir sa fondation (l'entraînement) durant l'été;
  • «Pour Joshua (Roy), c'était un été important»;
  • L’impact de l’expérience à Columbus pour Vincent;
  • L'accent mis sur la communication avec les joueurs.

