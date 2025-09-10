 Aller au contenu
Sports
Pendant que les rumeurs courent sur Sidney Crosby

Ouverture du camp des recrues chez les Canadiens de Montréal

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 09:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ouverture du camp des recrues chez les Canadiens de Montréal
Le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco Média, Martin McGuire / Cogeco Média

Les recrues des Canadiens de Montréal seront en action dès aujourd'hui: 26 joueurs vont participer au camp de développement jusqu'au 16 septembre, au complexe CN de Brossard.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mercredi matin, avec Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il évoque l'importance de ce camp pour Ivan Demidov, David Reinbacher et Owen Beck, de même que le vent de positivisme qui souffle sur l'équipe montréalaise.

Notons que deux matchs sont prévus cette fin de semaine au Centre Bell pour les jeune du CH contre les espoirs des Jets et des Maple Leafs.

Au cours de l'entretien, les trois collègues discutent aussi de l’importance du leadership de Nick Suzuki et de la possibilité que Sidney Crosby, actuellement chez les Penguins de Pittsburgh, considère Montréal si le Canadien devient un prétendant au championnat dans les deux prochaines années.

L’attitude compétitive et la jeunesse du Tricolore sont soulignées comme moteurs de cette nouvelle dynamique.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
Le Québec maintenant
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
0:00
4:38
Académie Saint-Louis: «Une bonne décision de la Ville de Québec»
Lagacé le matin
Académie Saint-Louis: «Une bonne décision de la Ville de Québec»
0:00
3:56

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
Pauline Marois appuie Paul St-Pierre Plamondon
Un troisième référendum? «Je crois qu'il faut faire confiance à PSPP»
Noms de stations de métro sans repère géographique: «C'est un geste volontaire»
Un excès de vertu dans la toponomie?
Noms de stations de métro sans repère géographique: «C'est un geste volontaire»
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
Affrontement avec les municipalités
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
Le maire de Laval utilise Reddit pour inviter les gens à lui poser des questions
Plateforme web communautaire
Le maire de Laval utilise Reddit pour inviter les gens à lui poser des questions
Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu
Le groupe québécois tire sa révérence après 25 ans
Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu
«On veut que nos jeunes bougent et il faut se donner les moyens» -Bruno Marchand
Football à l'Académie Saint-Louis
«On veut que nos jeunes bougent et il faut se donner les moyens» -Bruno Marchand
«Tu devrais retourner dans ton pays pis fermer ta gueule»: Mariana Mazza dénonce
Message internet écrit par une dame de 67 ans
«Tu devrais retourner dans ton pays pis fermer ta gueule»: Mariana Mazza dénonce
Frais scolaires non payés: «Ça réflète la situation budgétaire des familles»
Dettes à l'égard des centres de services scolaires
Frais scolaires non payés: «Ça réflète la situation budgétaire des familles»
«Le métro est un marqueur géographique!» -Éric Alan Caldwell
Choix des noms des futures stations
«Le métro est un marqueur géographique!» -Éric Alan Caldwell
CPE Le Petit Palais: «Un endroit qui n'est pas favorable pour des enfants»
Demande d'une relocalisation d’urgence
CPE Le Petit Palais: «Un endroit qui n'est pas favorable pour des enfants»
Commission Gallant: une pause pour analyser tout le matériel reçu
Fiasco SAAQclic
Commission Gallant: une pause pour analyser tout le matériel reçu
Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»
Possible grève des employés d’entretien
Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»
iPhone Air: «Le titre boursier a fini la journée en baisse» -Marie-Eve Fournier
Conférence automnale du géant de la techno
iPhone Air: «Le titre boursier a fini la journée en baisse» -Marie-Eve Fournier
François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel
Dès 14h mercredi
François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00