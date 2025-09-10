Pendant que les rumeurs courent sur Sidney Crosby

Les recrues des Canadiens de Montréal seront en action dès aujourd'hui: 26 joueurs vont participer au camp de développement jusqu'au 16 septembre, au complexe CN de Brossard.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mercredi matin, avec Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il évoque l'importance de ce camp pour Ivan Demidov, David Reinbacher et Owen Beck, de même que le vent de positivisme qui souffle sur l'équipe montréalaise.

Notons que deux matchs sont prévus cette fin de semaine au Centre Bell pour les jeune du CH contre les espoirs des Jets et des Maple Leafs.

Au cours de l'entretien, les trois collègues discutent aussi de l’importance du leadership de Nick Suzuki et de la possibilité que Sidney Crosby, actuellement chez les Penguins de Pittsburgh, considère Montréal si le Canadien devient un prétendant au championnat dans les deux prochaines années.

L’attitude compétitive et la jeunesse du Tricolore sont soulignées comme moteurs de cette nouvelle dynamique.