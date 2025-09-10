Possible grève des employés d’entretien

Les 2400 employés d’entretien de la Société de transport de Montréal pourraient être en grève du 22 septembre au 5 octobre.

Selon le syndicat, la grève reste un moyen nécessaire pour que la STM abandonne sa posture inflexible à la table de négociation.

De son côté, la direction de la STM assure que tous les efforts seront faits pour atténuer les perturbations du service en cas de grève, auprès de la clientèle.

Écoutez Bruno Jeanotte, président du Syndicat du transport de Montréal - Employés des services d’entretien, aborder ce possible conflit de travail à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.