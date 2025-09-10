 Aller au contenu
Possible grève des employés d’entretien

Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»

par 98.5

le 10 septembre 2025 07:51

Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»
Les 2400 employés d’entretien de la Société de transport de Montréal pourraient être en grève du 22 septembre au 5 octobre. / La Presse Canadienne - archives

Les 2400 employés d’entretien de la Société de transport de Montréal pourraient être en grève du 22 septembre au 5 octobre. 

Selon le syndicat, la grève reste un moyen nécessaire pour que la STM abandonne sa posture inflexible à la table de négociation. 

De son côté, la direction de la STM assure que tous les efforts seront faits pour atténuer les perturbations du service en cas de grève, auprès de la clientèle.

Écoutez Bruno Jeanotte, président du Syndicat du transport de Montréal - Employés des services d’entretien, aborder ce possible conflit de travail à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.

«On ne réussit pas à avoir des échanges qui sont convenables. On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité, entre autres dans le dépôt monétaire...»

Bruno Jeanotte

